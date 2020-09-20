محكمة أمريكية تلغي قرار حذف تطبيق "وي تشات" من متاجر "آبل" و"غوغل"

ألغت محكمة أمريكية في كاليفورنيا، اليوم الأحد، قرار وزارة التجارة الأمريكية بإزالة تطبيق "وي تشات" الصيني من متاجر تطبيقات شركتي "آبل" و"غوغل".

وقالت قاضية الصلح الأمريكية بولاية كاليفورنيا لوريل بيلر في حكمها إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة (تينسنت هولدينج)، الذين رفعوا دعوى قضائية "أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول".

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع (وي تشات) في الولايات المتحدة وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وحظر القاضي الأمر التجاري الذي كان من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع "وي تشات" في الولايات المتحدة والتي كان من الممكن أن تضعف قابلية استخدام الموقع للمستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة. هذا ولم تعلق وزارة التجارة الأمريكية على الفور.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

ويأتي قرار الحظر على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.

المصدر: وكالات