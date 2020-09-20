الإمارات ترسل 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا

أرسلت الإمارات 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا، ومساعدة القطاع الطبي في تلك البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفارة اﻹمارات بأديس أبابا أنه "في إطار التعاون المستمر بين الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصحة، يبحث البلدان أفضل الوسائل وتبادل الخبرات في التعامل مع آثار فيروس كورونا".

كما تعد إثيوبيا شريكا أساسيا في جهود الإمارات لتقديم المساعدات الطبية إلى الدول الإفريقية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية