وزير الدفاع التركي يرد على إساءة صحيفة يونانية لأردوغان: "لطخة عار"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن استخدام صحيفة يونانية عنوانا مسيئا للرئيس رجب طيب أردوغان، سيظل "لطخة عار" في تاريخ الصحافة اليونانية.

وأعرب أكار في بيان عن إدانته الشديدة لتلك "العبارة المنحطة للغاية الواردة في صحيفة يونانية، والتي لا علاقة لها بالعمل الصحفي".

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وأكد أنه "لا يمكن أن يقبل تلك العبارة أي امرئ يتحلى بالحكمة، بما في ذلك العقلاء من الشعب اليوناني".

ولفت أكار إلى أن "تلك العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية".

وقال إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية "اتخاذ الاجراءات القضائية والإدارية فورا بحق هؤلاء الأشخاص عديمي الأخلاق الساعين لتخريب العلاقات بين البلدين، والمدانين أساسا من قبل الضمير الانساني".

ويوم الجمعة، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته الصحيفة اليونانية.

كما أبلغ السفير التركي لدى أثينا، براق أوزغيرغين، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بانزعاج أنقرة إزاء تلك الواقعة.

المصدر: الأناضول