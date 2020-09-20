وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير البريطاني لقناة سكاي نيوز: "تواجه البلاد نقطة حاسمة، وأمامنا خيار"، محذرا من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.

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وتابع موضحا: "الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات" الإحترازية.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية، لغاية إعلان الإغلاق التام الجديد.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة حتى الآن في بريطانيا 390358 حالة، وإجمالي الوفيات 41759.

المصدر: رويترز