رئيسة تايوان تحذر من تدريبات الصين العسكرية

قالت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، إن اقتراب طائرات صينية من الجزيرة على مدى اليومين الماضيين يوضح أن بكين تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، كما أظهرت بوضوح أكبر حقيقة الحكومة الصينية.

ونددت تساي في تصريحات للصحفيين بالتدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة وقالت: "أعتقد أن تلك الأنشطة ليست إيجابية لصورة الصين الدولية، وإن ما يضع شعب تايوان أكثر في موضع الحذر هو فهمه بصورة أفضل لحقيقة النظام الشيوعي الصيني".

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وتابعت قائلة: "إضافة إلى ذلك، تتفهم دول أخرى في المنطقة أيضا الآن بشكل أكبر التهديد الذي تشكله الصين.. وعلى الشيوعيين الصينيين ضبط أنفسهم وعدم الاستفزاز".

وكانت عدة طائرات صينية قد حلقت وعبرت خط المنتصف في مضيق تايوان ودخلت لمنطقة تحديد الهوية للدفاعات الجوية للجزيرة يومي الجمعة والسبت، مما دفع تايوان لإرسال مقاتلاتها لاعتراضها وتحذيرها. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.

وأعلنت الصين يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في بكين عن جهودها لحفظ السلام، وعن إجرائها تدريبات عسكرية قرب مضيق تايوان، كما استنكرت ما وصفته بالتواطؤ بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان.

وجرت التدريبات الصينية بالتزامن مع زيارة كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية إلى عاصمة تايوان تايبه، وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ أربعة عقود.

المصدر: رويترز