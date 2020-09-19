المرشح لزعامة الديمقراطي المسيحي الألماني يدعو لتأجيل بناء "السيل الشمالي-2"

دعا فريدريش ميرتس، أحد أكثر المرشحين حظا لزعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والخلف المحتمل لأنغيلا ميركل في منصب المستشار، إلى تنفيذ بناء "السيل الشمالي-2"، لكن بشرط.

وأوضح ميرتس أنه يجب تأجيل المشروع لمدة عامين في ضوء الموقف حول المدون الروسي أليكسي نافالني.

وقال في كلمة ألقاها يوم السبت خلال فعالية لمنظمة الشباب التابعة لـCDU في هيلدسهايم (ولاية

ساكسونيا السفلى): "أعتقد أنه يتعين علينا الانتهاء من بنائه".

وأضاف، أنه خلال فترة تجميد بناء "السيل الشمالي-2"، قد يتمكن الاتحاد الأوروبي من "الاتفاق مع روسيا والتفاهم معها على العلاقة مستقبلية".

وتابع ميرتس القول: "لا يمكننا التوغل بعيدا في موضوع إمدادات الطاقة، ولا يجوز أن نتعلق بأي مصدر وحيد- وهذا ينطبق على كل من الأمريكيين والروس في مجال الغاز".

ووفقا له، تتصرف موسكو "بعدوانية وبتهور تام وبعدم صدق. لذلك يجب علينا أن نتصرف تجاه روسيا، بشكل أكثر وضوحا ودقة".

المصدر: تاس