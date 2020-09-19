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"الصحة العالمية": إجمالي عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز المليون و390 ألفا

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afro.who.int
عضو فريق منظمة الصحة العالمية في نيجيريا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدان إفريقيا بلغ مليون و390 ألف حالة، بعد تسجيل 16859 حالة جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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إصابات كورونا في إفريقيا تبلغ نحو مليون و300 ألف حالة
إصابات كورونا في إفريقيا تبلغ نحو مليون و300 ألف حالة

وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، أن عدد الوفيات من بين المصابين بمرض "كوفيد-19: الناجم عن كورونا ازداد بـ 371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621.

وأبرز البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).

المصدر: تاس

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