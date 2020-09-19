الهند تعتقل صحفيا بتهمة التجسس لحساب الصين

ألقت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي القبض على صحفي محلي مستقل بتهمة نقل "معلومات حساسة" لضباط مخابرات صينيين.

وقالت نائب مفوض الشرطة في دلهي سانجيف كومار ياداف في بيان، إن "راجيف شارما (61 عاما) اعتقل خلال الأيام القليلة الماضية وعثر الضباط على بعض الوثائق السرية المتعلقة بوزارة الدفاع الهندية في مقر إقامته".

وأضاف: "لدى الاستجواب، كشف راجيف شارما عن ضلوعه في شراء معلومات سرية وحساسة ونقلها إلى الصينيين الذين يتعاملون معه".



كما ألقت الشرطة أيضا القبض على امرأة صينية وصديقها النيبالي بتهمة تزويد شارما "بمبالغ ضخمة من المال" مقابل "نقل معلومات للمخابرات الصينية".

وحسب "رويترز"، لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الحادثة، فيما لم يتسن للوكالة الوصول إلى أي من الأشخاص الثلاثة المعتقلين أو محاميهم.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الجارتين الهند والصين على حدودهما في منطقة الهيمالايا، فضلا عن تدهور العلاقات بينهما منذ اشتباك في يونيو الماضي، وقالت الهند إنه أدى إلى مقتل 20 من جنودها.

المصدر: وكالات