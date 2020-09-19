الخارجية المصرية تستنكر تصريحات وزير الخارجية التركي حول ثورة 30 يناير

استنكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، حديث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع قناة "CNN TURK" حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية في علاقة بثورة 30 يونيو 2013.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن حديث وزير الخارجية التركي تناول بشكل سلبي ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، "ما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع، بهدف خدمة توجهات أيديولوجية" معينة.

هذا وقد أكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، منوها بأن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".

المصدر: RT