 
مباشر
عاجل
أردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشاكل عبر الحوار ليكون الكل رابحا

بولندا تسجل أعلى رقم قياسي في الإصابات اليومية بكورونا منذ انتشار الجائحة

أخبار العالم

بولندا تسجل أعلى رقم قياسي في الإصابات اليومية بكورونا منذ انتشار الجائحة
Reuters
بولندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oro3

قالت وزارة الصحة البولندية إنها سجلت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ بدء الجائحة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم السبت أن البلاد سجلت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 78 ألف إصابة، فيما يبقى إجمالي الوفيات جراء الفيروس 2282 حالة وفاة.

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في وقت شددت فيه السلطات شروط إجراء الفحص. ويقول منتقدون إن تلك القواعد ستحد من عدد من يخضعون للفحص.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا