"تيك توك" يشتكي على إدارة ترامب سعيا لوقف حظره

طلب تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة القصيرة من قاض أمريكي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة هذه، وفق ما أظهرت وثائق قضائية.

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وتقدم "تيك توك" وشركة "بايت دانس" المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق.

وقال "تيك توك" و"بايت دانس" في شكواهما إن الحظر دوافعه سياسية، وإنه يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقال "تيك توك"، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مئة مليون مستخدم، إن الحظر "سيدمر أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس الجمعة أن حظر تنزيل تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر الجاري.

المصدر: رويترز