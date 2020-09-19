إعفاء الحارس الشخصي لوزير خارجية بريطانيا بعد تركه لمسدسه على متن طائرة

قررت السلطات البريطانية إعفاء الحارس الشخصي لوزير الخارجية، دومينيك راب، من مهامه، بعد أن نسي مسدسه مشحونا بالذخيرة على متن طائرة في مطار هيثرو بلندن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عامل تنظيف في مطار هيثرو بلندن عثر على المسدس من طراز "غلوك 19" على متن طائرة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت قد وصلت بعد رحلة قطعتها خلال الليل قادمة من واشنطن.

وكان الوزير راب عائدا لبلاده على تلك الرحلة، بعد أن التقى بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، وكان معه في هذه الرحلة بالطبع حارسه الشخصي المذكور.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "نحن على علم بتلك الواقعة على متن رحلة قادمة لبريطانيا يوم الجمعة، ونأخذ الأمر على محمل غاية في الجدية".

وأكدت أنه تم إعفاء الضابط الحارس المعني من واجباته، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حدث.

وفي فبراير الماضي تم التحقيق أيضا مع حارس شخصي لرئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، لأنه ترك مسدسه في مرحاض الطائرة.

المصدر: وكالات