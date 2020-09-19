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موسكو: العقوبات الغربية ضد بيلاروس غير قانونية وتستهدف تحقيق مصالح ذاتية

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موسكو: العقوبات الغربية ضد بيلاروس غير قانونية وتستهدف تحقيق مصالح ذاتية
Reuters
اجتماع افتراضي لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في بيلاروس (صورة أرشيفية)
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اتهم مسؤول في الخارجية الروسية الغرب بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع أحداث بيلاروس، وبمحاولته تحقيق مصالحه الذاتية عبر استخدام العقوبات غير القانونية.

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وقال بيوتر إيليتشوف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم السبت: "للأسف، في حالة بيلاروس، نرى مشهدا مألوفا، إذ تحاول الدول الغربية، التي تضرب عرض الحائط المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، استخدام الوضع ما بعد الانتخابات في البلاد لتحقيق مصالحها الأنانية الضيقة".

ولفت الدبلووماسي الروسي إلى أن الغرب يلجأ هناك "للأدوات المعتادة، بما فيها العقوبات الأحادية غير القانونية".

وشدد إليتشوف على أن التدخل في شؤون بيلاروس، بما في ذلك من خلال استخدام منصة الأمم المتحدة، أمر غير مقبول، مؤكدا أن أي مساعدة دولية لبيلاروس يجب أن تقدم بناء على طلبها فقط.

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وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى أمس الجمعة قرارا يقضي بتكثيف الرقابة على المخالفات المزعومة لحقوق الإنسان في بيلاروس، فيما دعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات "واسعة وفعالة" على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وعلى أشخاص آخرين مسؤولين عما وصفه البرلمان بـ"تزوير نتائج الانتخابات وعمليات العنف والقمع" ضد المتظاهرين.

المصدر: نوفوستي

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