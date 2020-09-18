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ترامب: لقاح ضد كورونا لكل أمريكي بحلول أبريل

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ترامب: لقاح ضد كورونا لكل أمريكي بحلول أبريل
Reuters KEVIN LAMARQUE
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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون هناك كميات كافية من اللقاح ضد فيروس كورونا لتوفيره لكل أمريكي بحلول شهر أبريل المقبل.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة: "بعد فترة قصيرة سيكون لدينا لقاح آمن وفعال ونحن سنهزم الفيروس".

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وأضاف أن توزيع اللقاح سيبدأ خلال 24 ساعة بعد مصادقة السلطات الصحية الأمريكية عليه.

وفي تصريحات سابقة، كان ترامب يتوقع المصادقة على لقاح ضد فيروس كورونا في أكتوبر المقبل، لكن العديد من الخبراء أشاروا إلى أنه من المستحيل تطوير اللقاح قبل هذا الموعد.

المصدر: رويترز

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