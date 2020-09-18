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ترامب: قد نبحث موضوع النفط السوري مع الأكراد

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ترامب: قد نبحث موضوع النفط السوري مع الأكراد
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تبحث موضوع الحقول النفطية بشرق سوريا مع الأكراد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "لقد تمكنت من الحفاظ على النفط. ولدينا قوات تقوم بحراسة النفط، وإضافة إلى ذلك نحن خارج سوريا".

وأضاف: "من الممكن أن نجري مناقشات مع الأكراد حول النفط، وسنرى كيف سينتهي ذلك، ثم سنغادر".

ولم يقدم ترامب أي توضيحات بشأن تفاصيل المناقشات المحتملة أو الجهات المحتملة التي ستشارك فيها، أو أي مواعيد لها.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سحب جزء من القوات الأمريكية من سوريا، مع بقاء بعض القوات في مناطق شرقي سوريا لـ "حماية" المنشآت النفطية وضمان حصول الأكراد على العائدات منها.

وأعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام في أواخر يوليو الماضي عن عقد اتفاقية بين شركة أمريكية والأكراد بشمال شرقي سوريا حول تطوير الحقول النفطية في المنطقة.

المصدر: تاس

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