أمل كلوني تستقيل من منصبها كمبعوثة لبريطانيا

قدمت المحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين كلوني، استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانيا الخاصة لحرية الإعلام، احتجاجا على ما اعتبرته "نية الحكومة انتهاك القانون الدولي".

وعزت كلوني استقالتها إلى اعتزام بريطانيا سن قانون يسمح بالتراجع عن بعض الالتزامات التي تضمنها اتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وخرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصاغت الحكومة البريطانية مشروع قانون أقرت بأنه سينتهك التزاماتها القانونية الدولية ويقوض أجزاء من اتفاق الخروج الذي وقعته قبل مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن مشروع القانون ضروري لمواجهة التهديدات "السخيفة" من جانب بروكسل، لكنه تسبب في استقالات وتهديدات بالتمرد من جانب أعضاء في البرلمان، وهو ما تم تفاديه فيما يبدو بعد التوصل إلى حل وسط.



وقالت كلوني، في رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، إنه "من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك معاهدة دولية وقعها رئيس الوزراء قبل أقل من عام".



وأضافت في رسالتها "هذا يثير خطر تشجيع الأنظمة الاستبدادية التي تنتهك القانون الدولي بما له من عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم".

ويعرف عن أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، أنها تنحدر من عائلة لبنانية، من الشوف بجبل لبنان، هاجرت إلى بريطانيا إبان الحرب الأهلية اللبنانية، وكان قد لمع نجمها على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز