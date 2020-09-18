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إسبانيا.. فرض غلق محدود على أجزاء من منطقة العاصمة بسبب كورونا

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إسبانيا.. فرض غلق محدود على أجزاء من منطقة العاصمة بسبب كورونا
Reuters /FW1F/Janet Lawrence
تدابير احترازية ضد كورونا في إسبانيا
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أعلنت رئيسة منطقة العاصمة الإسبانية مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، بأن السلطات ستفرض إجراءات تحد من الحركة بين الأجزاء الأكثر تضررا من التفشي الجديد لفيروس كورونا بالمنطقة.

وسيؤثر هذا القرار على تنقلات 850 ألف شخص بمنطقة مدريد.

وأضافت أيوسو أن الدخول للمتنزهات والأماكن العامة سيكون محدودا، بينما لن تضم التجمعات أكثر من 6 أشخاص.

إلى ذلك، سيستمر سكان المنطقة في الذهاب إلى أماكن عملهم، إذ قالت أيوسو: "يجب علينا أن نتجنب الغلق الكامل، علينا أن نتجنب كارثة اقتصادية".

المصدر: "رويترز"

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