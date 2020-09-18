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ترامب: بايدن سيقضي على الديانة والنفط والحق في امتلاك الأسلحة

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ترامب: بايدن سيقضي على الديانة والنفط والحق في امتلاك الأسلحة
Reuters TB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، بمحاولة حرمان مواطني الولايات المتحدة من مصادر الطاقة وبعض الحقوق المدنية.

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وقال ترامب خلال تجمع لمؤيديه بولاية ويسكونسن، أمس الخميس، إن بايدن تراجع عن بعض الوعود التي قطعها في بداية حملته، مضيفا أن الديمقراطيين ذوي التوجهات اليسارية متأسفون حاليا لترشيحه.

وأضاف مخاطبا أنصاره: "تذكروا هذا الأمر.. في السياسة، المواقف المعلنة أولا هي التي ستطبق.. لا أسلحة، لا دين، لا طاقة، ولا نفط. تذكروا هذا الأمر جيدا".

وكان بايدن قال في مارس المنصرم إنه سيعين الديمقراطي بيتو أورورك، الداعي لحظر امتلاك البنادق الهجومية، مسؤولا على قوانين مراقبة الأسلحة في البلاد.

وفي أغسطس الماضي، أفاد الرئيس الأمريكي بأن منافسه يسعى "لإيذاء الكتاب المقدس وإيذاء الرب. إنه معاد للرب"، غير أن بايدن أكد أن التعاليم الكاثوليكية التي يتبعها تحثه على "الترحيب بالغريب، بينما يشتت ترامب العائلات".

وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن بايدن يعارض تقنية "التكسير الهيدروليكي" أثناء التنقيب عن النفط، بسبب المخاطر التي تشكلها على البيئة، ما يهدد قطاع الطاقة الأمريكي حسب ترامب، غير أن حملة بايدن أكدت لاحقا أنه "لن يوقف عمليات التكسير الهيدروليكي".

المصدر: "نيوزويك"

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