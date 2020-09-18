شردتهم الحرائق.. نقل مهاجرين إلى مخيم جديد في اليونان واكتشاف إصابات بكورونا

قالت سلطات اليونان إن من بين خمسة آلاف شخص من اللاجئين انتقلوا إلى مخيم كراتيبي الجديد الذي بناه الجيش في جزيرة ليسبوس بتضامن أوروبي، ثبتت إصابة 135 منهم حتى الآن بفيروس كورونا.

وأضافت السلطات أنه يتواجد أكثر من 20 وحده طبية على مدخل المخيم لإجراء فحوصات وتسجيل بيانات أي لاجئ أو مهاجر يدخل للإقامة في المخيم الجديد، وذلك بعد إحراق مخيم موريا الأسبوع الماضي وتشريد نحو 12 ألف لاجي ومهاجر.

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يذكر أن حريقا شب قرب مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس شمال شرق بحر إيجة، مساء الأربعاء تمكنت السلطات من السيطرة عليه وإخماده والقبض على المتسببين.

واتّهمت الحكومة اليونانية المهاجرين بـ"إحراق" المخيم في خطوة منهم لابتزاز السلطات.

يذكر أن مخيم موريا، وهو الأكبر في أوروبا وافتتح قبل 5 سنوات في ذروة أزمة الهجرة، دمر ليل الـ9 من سبتمبر الجاري نتيجة حريق اندلع فيه مما تسبب بتشريد 12 ألف مهاجر، كانوا يقطنونه في ظروف غير صحية.

المصدر: وكالات