بالفيديو.. بيلاروسيات يحتضن ويقبلن لوكاشينكو

تداولت وسائل إعلام بيلاروسية لقطات تظهر رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وهو يحضر منتدى نسائيا برفقة نجله الأصغر نيكولاي.

ويظهر هذا الفيديو مجموعة من النساء يحتضنّ الرئيس لوكاشينكو الذي نزل من المنصة للترحيب شخصيا بالحاضرين، وتصرخ إحداهن: "نحن معك!".

وقبّلت إحدى النساء لوكاشينكو وخلفت آثار أحمر الشفاه على خده.

ويقف نيكولاي لوكاشينكو في هذه اللقطات خلف والده بين أفراد فريق الأمن الرئاسي، دون المشاركة فيما يجري.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير غير مؤكدة عن قرب انتقال نيكولاي لوكاشينكو إلى موسكو لمواصلة دراسته في إحدى معاهد العاصمة الروسية.

وشهدت بيلاروس في الأسابيع الأخيرة موجة مظاهرات احتجاجية وحملة اعتقالات، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات.

المصدر: وكالات