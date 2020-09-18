الألمان يرفضون الكلام حول" قارورة المياه" في قضية نافالني

لم يجب ستيفن سيبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، على سؤال حول مكان وجود قارورة مياه من فندق تومسك، حيث سكن المدون أليكسي نافالني، ونصح بطرح أسئلة إضافية على أنصار المدون.

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وكان بيان ظهر يوم الخميس على الحساب الرسمي للمدون الروسي المعارض أليكسي نافالني في "إنستغرام"، يفيد بأن سم "نوفيتشوك"، الذي يُزعم أن نافالني تسمم به، قد تم العثور عليه على قارورة مياه بلاستيكية في غرفة فندق "Xander Hotel" في تومسك، التي أقام فيها نافالني.

كما أفيد بأنه بعد أن علمت مجموعة تعمل مع نافالني بدخوله إلى المستشفى، اتصل أفرادها بمحام، وصعدوا إلى الغرفة التي كان غادرها نافالني للتو، وبدأوا في تسجيل ووصف وتعبئة كل ما وجدوه هناك، بما في ذلك قوارير المياه البلاستيكة الخاصة بالفندق.

وقال زايبرت في تصريح موجز في معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت قوارير المياه في حوزة ألمانيا: "أحيطت الحكومة الفيدرالية (الألمانية) علما بالفيديو الذي نشره فريق نافالني على الإنترنت. وبشأن الأسئلة المتعلقة بهذا الفيديو، يرجى الاتصال بفريق نافالني. كل ما أردنا قوله، عبرنا عنه في البيانات الصحفية والتصريحات، بما في ذلك للمستشارة، وليس لدي ما أضيفه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان السلطات الألمانية أم لا، إحالة قوارير المياه إلى روسيا "كدليل محتمل"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "لا يوجد ما يضيف إلى ما قاله علماء السموم في ألمانيا، وكذلك بشكل مستقل في فرنسا والسويد حول طبيعة وأصل السم".

المصدر: نوفوستي