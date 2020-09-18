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حرس الحدود يتصدى لمواكب عاشورائية تسعى للتوجه من إيران إلى العراق

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تصدت قوات حرس الحدود الإيرانية لمواكب عاشورائية تسعى إلى التوجه من إيران إلى العراق، لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.

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وأظهرت مقاطع فيديو مئات الإيرانيين يسيرون بمواكب عاشورائية رافعين الرايات السوداء، عند معبر شلمجة الحدودي بين إيران والعراق، حيث تصدى لهم حرس الحدود ومنعهم من التقدم. 

وكانت السلطات العراقية أعلنت أنها لن تستقبل أي زوار هذا العام بسبب جائحة كورونا، كما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق معلنا عن إلغاء كافة مسيرات الأربعين داخل إيران والعراق.

المصدر: RT

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