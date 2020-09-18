 
مباشر
عاجل
أردوغان: لا مانع لدينا من الحوار مع مصر

رويترز: أردوغان يقول إن تركيا استاءت من قرار السراج الاستقالة

أخبار العالم

رويترز: أردوغان يقول إن تركيا استاءت من قرار السراج الاستقالة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orfw

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا استاءت من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الاستقالة من منصبه.

إقرأ المزيد
السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية
السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

وقال الرئيس التركي يوم الجمعة إن تركيا "منزعجة من أنباء عن رغبة رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فايز السراج في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر".

وأضاف أردوغان خلال حديثه للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول: "سيهزم الانقلابي حفتر (قائد الجيش الليبي خليفة حفتر) عاجلا أم آجلا".

من جهة أخرى، قال أردوغان: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، كما أننا مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو".

وأضاف أن سحب سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى الميناء خطوة لها مغزاها، مشيرا إلى سفينة التنقيب "الريس عروج" ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا