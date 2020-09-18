ناقلة نفط فنزويلية عملاقة تغير اسمها وتتحول إلى العلم الروسي

ذكر موقع "إكواسيس" المتخصص في الملاحة البحرية أن ناقلة نفط فنزويلية عملاقة تبلغ حمولتها 320.8 ألف طن، غيرت اسمها من "أياكوتشو" إلى "مكسيم غوركي" وأبحرت تحت العلم الروسي.

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وكانت الناقة الفنزويلية العملاقة "أياكوتشو" بنيت في عام 2013، واعتبارا من أبريل 2020 أبحرت تحت العلم الفنزويلي، وفي يونيو 2020 رفعت العلم الروسي.

وتقول وسائل إعلام إن الناقلة الضخمة "مكسيم غوركي"، قد تكون أكبر ناقلة ترفع العلم الروسي.

وكانت أكبر ناقلات عائمة مخصصة لتخزين النفط في روسيا تمثلها ناقلة تدعى "أومبا" بحمولة 300 ألف طن، وأخرى باسم "كولا" بحمولة 309 آلاف طن.

المصدر: وكالات