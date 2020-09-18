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تركيا: قرار البرلمان الأوروبي بشأن شرق المتوسط منحاز وظالم وبعيد عن الحقائق

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تركيا: قرار البرلمان الأوروبي بشأن شرق المتوسط منحاز وظالم وبعيد عن الحقائق
Reuters Murad Sezer
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انتقدت أنقرة بشدة القرار الذي أعرب فيه البرلمان الأوروبي أمس الخميس عن تضامنه مع اليونان وقبرص في خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط، قائلة إنه "يخدم المصالح الأنانية لبعض الدول".

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها عن رفضها لقرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي، مشددة على أنه "بعيد عن الحقائق" وتم تبنيه "باسم التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أجل خدمة المصالح الأنانية لبعض الدول".

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وحذرت الخارجية التركية من أن "قبول قرار منحاز على هذا النحو، رغم كافة المبادرات التركية على كافة المستويات الأوروبية، لا ينسجم مع حسن النية والحكمة".

ووصفت الوزارة أن هذا القرار بأنه غير مقبول من نواح كثيرة، مضيفة أن البرلمان الأوروبي "يفقد اعتباره بموقفه المنحاز والظالم وتفسيراته الباطلة والمتحيزة لقانون البحار".

وأعربت الوزارة عن "تصميم تركيا الثابت على الدفاع عن مصالحها ومصالح جمهورية شمال قبرص (التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء أنقرة نفسها) النابعة عن القانون الدولي"، مؤكدة في الوقت نفسه وقوف أنقرة "إلى جانب التعاون والحوار".

وركزت الخارجية التركية على الفقرة التاسعة من قرار البرلمان الأوروبي التي تدعو المجلس والمفوضية الأوروبيين إلى إجراء حوار واسع وشامل مع أنقرة، وتشير إلى البنية الأمنية الشاملة والاستراتيجية في شرق البحر المتوسط، والتعاون في مجال الطاقة.

المصدر: الأناضول

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