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الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 5238 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 5238 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في إسرائيل يقترب من 177 ألف حالة، والوفيات 1169.

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وقالت الوزارة إن عدد إصابات كورونا الجديدة التي سجلت في آخر 24 ساعة بلغ 5238 إصابة، ليصل العدد الإجمالي إلى 176933.

 ولفتت إلى أن عدد الحالات الناشطة حاليا 46370 ، بينهم 577 مريضا حالتهم خطيرة، فيما يخضع 153 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

يأتي ذلك، في وقت يبدأ عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم إغلاق صحي شامل في جميع أنحاء إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، في مسعى لحصر وباء كورونا. وسيحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبرك السباحة وغرف اللياقة البدنية فتح أبوابها.

كما يشمل الإغلاق تعطيل المدارس الرسمية، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم البرلمانية يوم الأربعاء المقبل أنظمة جديدة تسمح باستثناء رياض الأطفال ومؤسسات التعليم للأولاد حتى سن السادسة، من هذا الإغلاق. 

المصدر: مكان

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