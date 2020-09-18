ذا صن: "داعش" يحول "جزيرة أحلام" رونالدو وجيمس بوند إلى رماد.. (صور)

استولى مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" على جزر فاخرة قبالة ساحل موزمبيق في المحيط الهندي، حيث يقضي مشاهير من الصف الأول عطلاتهم هناك، وفرض المسلحون الشريعة الإسلامية على السكان.

إقرأ المزيد

وقد أحرق المسلحون المتشددون الفنادق الفاخرة والحياة البرية، وتحولت المنازل إلى رماد، حيث أمر مقاتلو داعش السكان بالتخلي عن جزيرتي فاميزي وميكونغو - حيث يقضي المشاهير، مثل دانيال كريغ (ممثل فيلم جيمس بوند) والمغني العالمي بونو، والأمير ألبرت من موناكو، عطلاتهم الفارهة.

من المعروف أيضا أن لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، والزعيم السياسي الراحل نيلسون مانديلا، استمتعا بعطلات في هذه الجزيرة الخلابة.

وأظهرت صور جديدة، الأكواخ الشاطئية وسيارات السفاري محترقة في جزيرة فاميزي.

وقال أحد سكان جزيرة ميكونغو لوكالة فرانس برس إن المتمردين وصلوا بالقوارب ليلا وقاموا باعتقال الجميع. وأردف: "قالوا لنا أن نهرب إذا أردنا أن نعيش. الجميع غادر الجزيرة".

وكان المسلحون المرتبطون بداعش استولوا في وقت سابق على مدينة Mocimboa de Praia الساحلية في البر الرئيسي لموزمبيق واحتلوها - وأخبروا السكان المحليين أنها ستصبح عاصمتهم الجديدة.

المصدر: ذا صن