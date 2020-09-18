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بوليفيا.. الرئيسة المؤقتة تعلن انسحابها من السباق الانتخابي

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بوليفيا.. الرئيسة المؤقتة تعلن انسحابها من السباق الانتخابي
AFP Bolivian Presidency
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أعلنت الرئيسة المؤقتة في بوليفيا، جانين آنييز، عن سحب ترشيحها للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في البلاد يوم 18 أكتوبر المقبل.

وجاء إعلان آنييز على خلفية تأخرها في استطلاعات الرأي العام عن المرشح الاشتراكي لويس أرسي من حزب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي استقال من الرئاسة وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية وتحت ضغط من الجيش عام 2019.

جدير بالذكر أن ترشح آنييز للرئاسة أثار جدلا، حيث تعهدت الرئيسة المؤقتة منذ توليها السلطة بقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة وعدم الدخول في السباق بنفسها.

ويتصدر استطلاعات الرأي العام حاليا المرشح الاشتراكي أرسي، إلى جانب ممثل تيار الوسط كارلوس ميسا، الذي كان منافسا لإيفو موراليس في الانتخابات التي أثارت نتائجها الرسمية احتجاجات وانتهت برحيل موراليس، الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2006.

المصدر: رويترز

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