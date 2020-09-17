حملة ترامب تنفى تقريرا عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء عام 1997

نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرا نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، تضمن اتهاما من عارضة أزياء سابقة بأن ترامب اعتدى عليها جنسيا عام 1997.

وذكرت "الغارديان" في التقرير أن إيمي دوريس قالت لها في مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به أثناء بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997، وتحسس جسدها وكانت وقتها في الرابعة والعشرين من عمرها.



وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن "تلك الادعاءات خاطئة".

وأكدت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب أن "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الغارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".

المصدر: "رويترز"