 
مباشر

طهران تدين الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق وتدعو بغداد إلى حمايتها

أخبار العالم

طهران تدين الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق وتدعو بغداد إلى حمايتها
surfiran.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orah

دان المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، سعيد زادة، اليوم الخميس، أي هجمات على الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تشديد حماية الأماكن الدبلوماسية.

إقرأ المزيد
العراق.. سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد (فيديو)
العراق.. سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد (فيديو)

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد استذكر زادة تعرض الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق إلى هجمات، ودعا الحكومة العراقية إلى تشديد وتعزيز الحماية للأماكن الدبلوماسية وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت يوم الثلاثاء، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت "سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا