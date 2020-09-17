بيلاروس: قرار البرلمان الأوروبي عدواني وغير بناء

استنكرت الحكومة البيلاروسية، قرار البرلمان الأوروبي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، واصفة إياه بـ"العدواني وغير البناء".

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وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن قرار البرلمان الأوروبي يشير إلى "عدم فهمه العمليات التي تجري في بيلاروس وعزلته المطلقة عن الواقع، الأمر الذي بسببه تتعرض هذه الهيئة لانتقادات من قبل المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأضافت الوزارة: "من اللافت أن هذه الوثيقة تحمل طابعا عدوانيا سافرا ولا تحتوي على أي بند بناء ومتوازن، ولا توجد فيها أي نقطة يمكن الاعتماد عليها".

واعتبرت أن عجز الدعوات إلى فرض العقوبات ووقف العلاقات مع سلطات بيلاروس أمر واضح تماما، وحثت البرلمان الأوروبي على التفكير في سبل الدعم الحقيقي لسيادة البلاد واستقرارها بدل تبني مثل هذه القرارات.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من الخميس، لصالح قرار ينص على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس الماضي.

واعترف البرلمان الأوروبي بموجب هذا القرار بلجنة التنسيق المعارضة، التي تم إنشاؤها بعد الانتخابات، ممثلا مؤقتا عن الشعب البيلاروسي.

ودعا القرار المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات "واسعة وفعالة" على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وأشخاص آخرين مسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات وعمليات العنف والقمع".

المصدر: وكالات