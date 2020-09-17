اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

تستعد اليونان الخميس لاستقبال نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط (ميديكين)، من المتوقع أن يضرب الجزر اليونانية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا.

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

ونصح نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس اليوم الخميس سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة. ونصح الباقين بالحد من التنقلات غير الضرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.

وكانت عاصفة مماثلة قد ضربت اليونان في 2018. وفي عام 2017، قتلت سيول 25 شخصا وشردت المئات.

The Mediterranean Storm #Ianos has been strengthening today and is forecast to slow and turn south as it reaches the coast of Greece early on Friday. Heavy rain and strong winds expected over southwestern parts of Greece over the next couple of days. #medicanepic.twitter.com/C0iHK4C8Bl — Met Office Storms (@metofficestorms) September 17, 2020

Storm #Ianos - impressive on satellite imagery, but will bring flooding rains, hurricane-force gusts and dangerous seas to west Greece tonight/Fri



Conditions already deteriorated on Zante, where (along with Kefalonia) could be the worst hit #Medicane

[images: @windyforecast] pic.twitter.com/HoCATTYrZW — Matt Taylor (@MetMattTaylor) September 17, 2020

المصدر: رويترز