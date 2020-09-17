عبد اللهيان: أهداف انتخابية وراء "مسرحية" التطبيع

أعتبر حسين أمير عبداللهيان، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، أن هنالك أهدافا انتخابية وراء "مسرحية" التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مؤكدا بأنه "لا قيمة لهذا التطبيع".

وقال لدى استقباله السفير النمساوي في طهران، شتيفان شولتس، الخميس، إن "أمريكا بلجوئها إلى القوة والسلوكيات الآمرة بصدد إرغام حكام بعض دول الخليج على إقامة العلاقات مع تل أبيب، أظهرت سلوكها الإستكباري والمهين في هذا الموضوع".

وأضاف أن "مسرحية التطبيع المفبركة ترمي إلى تحقيق أهداف انتخابية، ولا قيمة لها".

وأشاد عبد اللهيان بالعلاقات التاريخية بين إيران والنمسا، والتي تعود إلى 500 عام، وقال: "العلاقات التاريخية هذه تشكل سندا مناسبا لتقوية وترسيخ التعاون الثنائي".

من جانبه، أكد السفير النمساوي في طهران، على "مكانة واهمية إيران في إرساء الأمن والاستقرار في المعادلات الإقليمية".

وقال: "النمسا تعتبر إيران دولة مهمة وذات دور كبير في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وداعش".

وتباحث الجانبان حول العلاقات البرلمانية والثنائية والإقليمية والدولية، ومنها تطورات الانتخابات الأمريكية وأوضاع العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

المصدر: "فارس نيوز"