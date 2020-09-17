الدفاع التركية: قواتنا تواصل حماية سفن التنقيب شرق البحر المتوسط وفي البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتها البحرية تواصل مرافقة وحماية سفن التنقيب في شرق البحر المتوسط، وفي البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات البحرية التركية ستواصل القيام بواجباتها الوطنية، وستستمر في توفير الحماية اللازمة لسفن البحث والتنقيب.

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وأضاف البيان أن القوات البحرية التركية توفر الحماية لسفن "الفاتح" في البحر الأسود، و"ياووز" و"بارباروس خير الدين باشا" في شرق البحر المتوسط.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات في منطقة شرق المتوسط بسبب تنقيب الأخيرة عن مصادر الطاقة والثروات الطبيعية، في مناطق تقول اليونان إنها تتبع جرفها القاري.

المصدر: الأناضول