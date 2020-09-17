مجهول يشعل ألعاب نارية في متجر بمحطة وقود غازية في ديترويت الأمريكية

أقدم شخص مجهول الهوية على وضع صندوق يحتوي على ألعاب نارية داخل متجر في محطة للوقود الغازي في مدينة ديترويت الأمريكية، قبل أن يقوم بإشعال الفتيل والهروب من المكان.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو للشخص الذي قام بالواقعة وبعض الصور له التقطت عبر كاميرا المراقبة في المخزن، مطالبة المواطنين بالتعرف على المشتبه به وتقديمه للعدالة.

وبحسب الشرطة فإن الحادث وقع يوم الخميس 3 سبتمبر، مساء.

وتسببت الألعاب النارية في إتلاف سقف المتجر وبعض الأضرار المادية، دون وقوع إصابات، ولم تصل إلى محطة تعبئة الوقود نفسها.

المصدر: fox news