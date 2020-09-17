غريب آبادي: حادث الانفجار في منشأة نطنز كان عملا تخريبيا

أكد مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، بان حادث الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل فترة كان عملا تخريبيا من قبل "الأعداء".

وحذر أبادي من "مثل هذه المغامرة الخطيرة"، مؤكدا حق إيران في "الرد على هذه التهديدات بالأسلوب الذي تراه مناسبا".

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وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن تعرض موقع نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم في شهر تموز الماضي لحادث تخريبي.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وقتها أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة بالوحدة، وأتلف معدات دقيقة تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن المعدات لم تعد قابلة للاستخدام.

المصدر: فارس