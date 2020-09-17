البرلمان الأوروبي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس على قرار برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في التاسع من أغسطس الماضي.

وصوت 532 من أصل النواب الـ705 في البرلمان الأوروبي لصالح قرار يقضي برفض الاعتراف بالكسندر لوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وصوت 37 نائبا ضد القرار وامتنع 82 آخرون عن التصويت.

the European Parliament has passed a resolution on #Belarus (574 for, 37 against, 82 abstained) calling, among other things, on EU sanctions against #Lukashenka — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 17, 2020

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الانتخابات البيلاروسية الأخيرة شابتها "انتهاكات صارخة للقواعد المعترف بها دوليا"، مبديا إدانته "لممارسات حكومة مينسك بحق المعارضة".

واعترف البرلمان الأوروبي بموجب هذا القرار بلجنة التنسيق المعارضة، التي تم إنشاؤها بعد الانتخابات، ممثلا مؤقتا عن الشعب البيلاروسي.

وجدد البرلمان الأوروبي دعوته إلى "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في بيلاروس بأقرب وقت ممكن تحت الرعاية الدولية".

ودعا البرلمان المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات "واسعة وفعالة" على لوكاشينكو وأشخاص آخرين مسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات وعمليات العنف والقمع"، مناشدا الدول الأعضاء في المجلس "تطبيق هذه الإجراءات العقابية دون تأخير بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه للمعارضة البيلاروسية وطالب حكومة مينسك بوقف ملاحقة النشطاء والتحقيق في كافة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على خلفية الانتخابات.

وشهدت بيلاروس في الأسابيع الأخيرة موجة مظاهرات احتجاجية وحملة اعتقالات، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج التصويت.

المصدر: RT