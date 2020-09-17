دبلوماسي أمريكي يعلق على عبارة لجون كيري تقول" لن يكون هناك سلام مع العرب دون الفلسطينيين"

نشر السفير الأمريكي في إسرائيل، حديثا لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، استبعد فيه قيام سلام مع العرب بدون الفلسطينيين، معلقا بقوله: "شكرا للرب لأننا لم نتبع هذا الأسلوب".

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وقال كيري في مقطع الفيديو الذي أرفقه السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان: "لن يكون هناك سلام منفصل، بين إسرائيل والدول العربية، أود أن أجعل هذا الأمر واضحا تماما للجميع، سمعت العديد من السياسيين الرفيعين في إسرائيل يقولون أحيانا إن العالم العربي في مكان آخر الآن، ما يتوجب علينا فقط هو التواصل معهم ويمكننا التوصل إلى شيء مع العالم العربي ونتعامل مع الفلسطينيين".

Thank God we did not follow this stale, misguided and conventional “wisdom” pic.twitter.com/3NKrBEzIEW — David M. Friedman (@USAmbIsrael) September 17, 2020

وواصل الوزير الأسبق حديثه في التسجيل المصور قائلا: "لا لا لا.. أقول لكم ذلك أمرا تأكد خلال الأسبوع الماضي، لأنني تحدثت مع قادة من العالم العربي، لن يكون هناك اتفاق سلام متقدم ومنفصل مع العالم العربي بدون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني، على الجميع أن يفهم ذلك، هذه حقيقة صلبة".

وأرفق السفير الأمريكي في إسرائيل مقطع الفيديو بتعليق يقول: "الشكر للرب، أننا لم نتبع هذا الأسلوب.. (الحكمة) التقليدية المضللة".

المصدر: CNN