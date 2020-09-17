إيران تسجل 176 وفاة و2815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

توفي في إيران 176 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل 2815 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 23808 حالات وفاة، وبلغ عدد المصابين 413149 مصابا حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إن 848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأعلنت أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT