أردوغان: سنواصل القيام بما نراه الأفضل لمصلحة تركيا شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بدعم من الشعب التركي ستواصل بلاده القيام بكل ما تراه الأفضل والأصح لمصلحة تركيا في شرق البحر المتوسط، واصفا الرئيس الفرنسي بـ"المتخبط".

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وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، "الاستمرار في العمل على تنمية الأمة التركية بكافة المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا".

وقال أردوغان: "مصممون على مواصله الكفاح من أجل أصدقائنا، مثلما نفعل من أجل أنفسنا، هذا هو نموذج تركيا في الكفاح".

وعن شرق المتوسط، قال أردوغان: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لكافة أسئلتنا لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وتساءل: "لوا فترضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (في إشارة إلى الرئيس ماكرون)، وتتبنى سياسات عقلانية؟".

المصدر: الأناضول