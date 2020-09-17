 
مباشر
عاجل
"حزب الله": الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومة

أردوغان: سنواصل القيام بما نراه الأفضل لمصلحة تركيا شرق المتوسط

أخبار العالم

أردوغان: سنواصل القيام بما نراه الأفضل لمصلحة تركيا شرق المتوسط
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or6b

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بدعم من الشعب التركي ستواصل بلاده القيام بكل ما تراه الأفضل والأصح لمصلحة تركيا في شرق البحر المتوسط، واصفا الرئيس الفرنسي بـ"المتخبط".

إقرأ المزيد
أردوغان لميركل: سفينتنا
أردوغان لميركل: سفينتنا "أوروتش رئيس" لم تنه عملياتها في شرق المتوسط

وأكد الرئيس التركي  في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، "الاستمرار في العمل على تنمية الأمة التركية بكافة المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا".

وقال أردوغان: "مصممون على مواصله الكفاح من أجل أصدقائنا، مثلما نفعل من أجل أنفسنا، هذا هو نموذج تركيا في الكفاح".

وعن شرق المتوسط، قال أردوغان: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لكافة أسئلتنا لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وتساءل: "لوا فترضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (في إشارة إلى الرئيس ماكرون)، وتتبنى سياسات عقلانية؟".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا