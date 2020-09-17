الولايات المتحدة تقدم 4 مقاتلات حربية للقوات الأفغانیة (صور)

أفاد مراسنا في أفغانستان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قدمت للقوات الجوية الأفغانیة أربع طائرات من طراز "أي- 29".

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، في وقت عقد طرفا الصراع في أفغانستان أول جلسة مباشرة بينهما الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، في ظل سعي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لوضع جدول أعمال وتحديد كيفية التفاوض على اتفاق سلام مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" صورا للطائرات الأمريكية المقدمة إلى القوات الأفغانية.

RT

RT

RT

ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة كافة قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 بشرط التزام طالبان بضمانات أمنية محددة.

وكان من المفترض بدء المفاوضات بين الحكومة وطالبان بعد وقت قصير من اتفاق الولايات المتحدة وطالبان في فبراير الماضي، لكنها بدأت بعد أشهر، وهو ما يرجع جزئيا إلى استمرار هجمات طالبان في البلد الذي مزقته الحرب، وكذلك الخلاف بشأن إطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

المصدر: RT+ رويترز