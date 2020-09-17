الشرطة اليونانية تنقل مهاجرين في جزيرة ليسبوس إلى مخيم مؤقت بعد حريق

بدأت الشرطة اليونانية نقل مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة ليسبوس إلى مخيم جديد مؤقت، بعد أكثر من أسبوع على حريق دمر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان كانوا يقيمون فيه.

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وذكرت الشرطة أن العملية التي شاركت فيها 70 ضابطة تهدف إلى حماية الصحة العامة.

وقال شاهد عيان إن "العملية بدأت بمشاركة عدد كبير من أفراد الشرطة يرتدون سترات بيضاء، الأوضاع هادئة والمهاجرون يتدفقون ببطء على المخيم الجديد".

كان الحريق قد أتى على مخيم موريا قبل نحو أسبوع ليترك أكثر من 12 ألف لاجئ، أغلبهم من أفغانستان وسوريا وبلدان إفريقية مختلفة، من دون مأوى أو نظام صرف صحي ملائم أو طعام أو‭ ‬شراب.

وقالت السلطات اليونانية إن الحريق أشعله عمدا مهاجرون. ولم يصب أحد بأذى.

والمخيم المؤقت الجديد في كارا تيبي قرب ميناء ميتيليني جاهز لاستيعاب ما لا يقل عن 5000 لاجئ.

وقالت السلطات إن بعض المهاجرين مترددون في الانتقال إلى المخيم الجديد لأنهم يأملون في مغادرة الجزيرة.

وحتى ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء كان 1200 مهاجر فقط قد انتقلوا إلى المخيم الجديد، لكن بحلول المساء بدأت مجموعات كبيرة من المهاجرين التدفق حاملين أمتعتهم.

من جهة أخرى، أكد وزراء في الحكومة اليونانية أن نقل المهاجرين سيكتمل خلال بضعة أيام.

المصدر: رويترز