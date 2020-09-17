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توجه لاتهام المتظاهرين في الولايات المتحدة بالتآمر لتنفيذ انقلاب!

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توجه لاتهام المتظاهرين في الولايات المتحدة بالتآمر لتنفيذ انقلاب!
AFP
المدعي العام الأمريكي وليام بار
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ذكرت صحيفة أمريكية أن المدعي العام الأمريكي، وليام بار، أصدر تعليمات للمدعين المحليين بالتعامل بصرامة أكبر مع المتظاهرين العنيفين، إلى حدّ اتهامهم بالتآمر لتنفيذ انقلاب.

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وأبلغت مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، ما دار في اجتماع عمل للمسؤول الأمريكي، عقد الأسبوع الماضي عن بعد،  حذر خلاله  بار مرؤوسيه من احتمال تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وحث المدعي العام الأمريكي وكلاء النيابة على التعامل مع الأفراد المشاركين في الأعمال التي تتطور إلى أعمال شغب وعنف بأقصى حد يسمح به القانون. وهذا النهج يسمح بتوجيه اتهامات بانتهاك القانون الفيدرالي ، وليس قانون الولاية أو المقاطعة.

وأفيد أيضا بأن وليام بار عدّد في الاجتماع لوائح إضافية تسمح باتهام الأشخاص المذكورين أعلاه بالتآمر على الدولة أو بمحاولة الانقلاب.

وذُكرت في هذا السياق على سبيل المثال، حالات اعتداء على أفراد من الأجهزة المختصة الأمريكية أثناء تأديتهم لمهامهم.

المصدر: تاس

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