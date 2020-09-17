ألمانيا تسجل ارتفاعا ملحوظا بعدد إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا ارتفاعا في حصيلة الإصابات اليومية، حيث بلغت 2194 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 265857 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب بيانات "معهد روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الخميس، توفي 3 أشخاص خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 9371 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حوالي 30 مليون شخص، وارتفع عدد الوفيات إلى 939427 منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز