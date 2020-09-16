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ألمانيا.. إيقاف 29 من أفراد الشرطة عن العمل لميولهم اليمينية المتطرفة

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ألمانيا.. إيقاف 29 من أفراد الشرطة عن العمل لميولهم اليمينية المتطرفة
AFP John MACDOUGALL
صورة من الأرشيف
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أعلن مسؤولون في غرب ألمانيا عن إيقاف 29 من أفراد الشرطة للاشتباه بنشرهم الدعاية لليمين المتطرف على مجموعات في تطبيق WhatsApp لتبادل الرسائل.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، هربرت رويل، إن الشرطة قامت بتفتيش 34 موقعا، بما فيها مراكز للشرطة ومنازل خاصة في إطار التحقيقات الجارية في القضية.

وأضاف أنه تم الكشف عن مواد تمثل دعاية عنصرية للنازيين الجدد معادية للمهاجرين.

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وبين المواد التي تم العثور عليها صور الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر والرموز النازية مثل الصليب المعقوف، وصور ساخرة من المهاجرين ودعوات لقتل السود.

وتم تداول تلك المواد في ما لا يقل عن 5 مجموعات على WhatsApp، جميع أو معظم أفرادها من رجال الشرطة وكانت المجموعات ناشطة منذ سنوات.

وعلى خلفية القضية، دعا "حزب الخضر" الألماني لفتح تحقيق شامل في انتشار الأفكار المتطرفة بين أفراد الشرطة في البلاد، علما أن الإيديولوجية النازية محظورة في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أسوشيتد برس

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