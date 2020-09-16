أردوغان لميركل: سفينتنا "أوروتش رئيس" لم تنه عملياتها في شرق المتوسط

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن سحب أنقرة سفينة المسح "أوروتش رئيس" من شرق المتوسط كان للصيانة ولا يعني أنها أنهت عملياتها بالمنطقة.

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وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تصريح أردوغان جاء في اجتماع عبر الفيديو مع ميركل اليوم الأربعاء.

وقال تشاووش أوغلو لقناة "سي إن إن ترك" إن صيانة السفينة قد تستغرق "بضعة أسابيع" حسب وزارة الطاقة.

وأضاف: "فور اكتمال الصيانة سنواصل عملياتنا بكل عزم وتصميم".

وكانت "أوروتش رئيس" والسفن الحربية المرافقة لها عادت الأحد الماضي، إلى ميناء أنطاليا من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط.

واعتبرت أثينا الخطوة التركية هذه "إيجابية" لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين بسبب النزاع على الموارد الطبيعية في مياه شرق المتوسط.

المصدر: رويترز





