 
مباشر

أردوغان لميركل: سفينتنا "أوروتش رئيس" لم تنه عملياتها في شرق المتوسط

أخبار العالم

أردوغان لميركل: سفينتنا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or2c

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن سحب أنقرة سفينة المسح "أوروتش رئيس" من شرق المتوسط كان للصيانة ولا يعني أنها أنهت عملياتها بالمنطقة.

إقرأ المزيد
أردوغان يطلب العدل
أردوغان يطلب العدل


وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تصريح أردوغان جاء في اجتماع عبر الفيديو مع ميركل اليوم الأربعاء.

وقال تشاووش أوغلو لقناة "سي إن إن ترك" إن صيانة السفينة قد تستغرق "بضعة أسابيع" حسب وزارة الطاقة. 

وأضاف: "فور اكتمال الصيانة سنواصل عملياتنا بكل عزم وتصميم".

وكانت "أوروتش رئيس" والسفن الحربية المرافقة لها عادت الأحد الماضي، إلى ميناء أنطاليا من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط.

واعتبرت أثينا الخطوة التركية هذه "إيجابية" لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين بسبب النزاع على الموارد الطبيعية في مياه شرق المتوسط.

المصدر: رويترز


العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا