قوجة يعلن قرب بدء المرحلة الثالثة من اللقاح الروسي في تركيا

توقع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في تركيا في وقت قريب.

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وقال قوجة في مؤتمر صحفي إن التصريح لإجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي قد يتم إعطاؤه "بعد أسبوع من تصحيح كل العيوب".

ويوم الخميس الماضي، أشار قوجة إلى أن "هناك 13 لقاحا تجريبيا في تركيا، لكن جهود تطويرها ما زالت في ما قبل المرحلة الأولى".

وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا، الذي ابتكر في مركز "غامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تتوصل للقاح ضد الفيروس وتعتمده رسميا.

المصدر: تاس