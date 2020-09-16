أردوغان عن إعدام مندريس عام1961: وصمة العار لن تمحى من جباه انقلابيي 1960

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وصمة العار لن تمحى أبدا من جباه الانقلابيين الذين أعدموا مندريس ورفاقه عقب انقلاب 1960.

وقال أردوغان بمناسبة الذكرى السنوية لإعدام رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس، ووزيري المالية حسن بولاط قان، والخارجية فاتن رشدي زورلو في 16 و17 سبتمبر 1961، أن من أبرز نتائج انقلاب 1960 التي تركت جرحا عميقا لدى الشعب التركي، هو قيام الانقلابيين بإعدام مندريس ورفاقه باسم العدالة والإنسانية.

وأشار إلى أن الإعدامات التي تم تنفيذها يومي 16 و17 سبتمبر 1961، أي بعد نحو 16 شهرا من الانقلاب، أدمت قلوب الشعب التركي.

وفي 27 مايو 1960، شهدت تركيا انقلابا عسكريا على حكومة عدنان مندريس نفذه جنرالات وضباط استولوا على السلطة وأعدموا مندريس وغيره.

المصدر: الأناضول