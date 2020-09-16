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لندن وواشنطن تدعوان للتحقيق في أحداث بيلاروس في منظمة OSCE

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لندن وواشنطن تدعوان للتحقيق في أحداث بيلاروس في منظمة OSCE
AFP NICHOLAS KAMM / POOL
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دعت بريطانيا والولايات المتحدة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في بيلاروس في أعقاب الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، اليوم الأربعاء: "نتفق في الرأي بأن العنف المفرط الذي تستخدمه السلطات البلاروسية، والاضطهاد الممنهج لقادة المعارضة مرفوضان تماما".

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وأضاف أن "بريطانيا والولايات المتحدة وشركائها، ستسعى لإجراء تحقيق في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في حالات التلاعب بالانتخابات والاعتداءات على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجين".

يذكر أن بيلاروس تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي، منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.

وخلال الأيام الأولى من الاحتجاجات قامت الشرطة بتفريق المحتجين وأوقفت ما مجموعه عدة آلاف من الأشخاص خلال عدة أيام.

وأعلنت الدول الغربية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات البيلاروسية وهددت بفرض عقوبات على بيلاروس، داعية لإجراء "انتخابات حرة ونزيهة".

المصدر: نوفوستي

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