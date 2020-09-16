زعيم الحزب الشيوعي الروسي: جثمان لينين ليس للبيع والشراء

علق زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، على اقتراح الفنان الأمريكي ديفيد داتونا شراء جثمان لينين نظرا لحاجة الأمريكيين لرمز مثله، رافضا الفكرة جملة وتفصيلا.

وقال زيوغانوف: "هناك أشياء لا تباع ومنها الوطن، والتاريخ، والزعماء".

وأضاف زيوغانوف، أن الخونة فقط يبيعون هذه الأشياء... لقد هدموا تماثيل قادتهم وفكوا رأس كولومبوس، لقد فقدوا رشدهم بالكامل".

Зюганов ответил захотевшему купить тело Ленина американцу: «Вождей не продают» https://t.co/y4qv220aop — МК (@mkomsomolets) September 16, 2020

والفنان الأمريكي المذكور، يعتزم تشييد ضريح شبيه بضريح لينين في موسكو، وحفظ جثمان لينين فيه، وذكر أنه سينفذ خطة البناء عندما يحصل على رد إيجابي من روسيا بصدد البيع.

وأشار داتونا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى لينين كرمز، أكثر بكثير من روسيا، لأن هناك طلبا على الاشتراكية والشيوعية في الولايات المتحدة.

وقال إن روسيا إمبراطورية، ولم تعد بحاجة بعد الآن للضريح أو للينين نفسه.

يشار إلى أن الجدل يندلع من حين لآخر بين القوى السياسية في روسيا حول ضرورة دفن جثمان لينين، أو الاستمرار في تمويل تحنيطه وحمايته كواحد من رموز الدولة في روسيا، فيما يتبنى الرئيس فلاديمير بوتين موقفا ثابتا، يتلخص في أن البت في مثل هذه القضايا، يتطلب إجماعا شعبي عاما.

المصدر: mk.ru